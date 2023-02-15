Голевой пас Евгения Дадонова помог «Монреалю» крупно обыграть «Чикаго»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Уже на 9-й минуте Джастин Бэррон открыл счёт. Джонатан Друен и российский нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. Во второй двадцатиминутке голов не было.



На 46-й минуте Йоэль Армиа удвоил преимущество хозяев. Друен и Кристиан Дворак ассистировали ему. На 51-й минуте ещё один гол для хозяев забил Дэвид Савар. Теперь голевые пасы отдали Алекс Бельзиль и Джордан Харрис. На 52-й минуте Дворак забил и сам. Армиа и Друен записали в свой актив ещё по одной голевой передаче.