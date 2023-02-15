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Голевой пас Евгения Дадонова помог «Монреалю» крупно обыграть «Чикаго»

Голевой пас Евгения Дадонова помог «Монреалю» крупно обыграть «Чикаго»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 9-й минуте Джастин Бэррон открыл счёт. Джонатан Друен и российский нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. Во второй двадцатиминутке голов не было.

На 46-й минуте Йоэль Армиа удвоил преимущество хозяев. Друен и Кристиан Дворак ассистировали ему. На 51-й минуте ещё один гол для хозяев забил Дэвид Савар. Теперь голевые пасы отдали Алекс Бельзиль и Джордан Харрис. На 52-й минуте Дворак забил и сам. Армиа и Друен записали в свой актив ещё по одной голевой передаче.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бэррон (Друен, Дадонов) – 08:38 (5x4)   2:0 Армиа (Друен, Дворак) – 45:45 (5x5)   3:0 Савар (Бельзиль, Харрис) – 50:53 (5x5)   4:0 Дворак (Армиа, Друен) – 51:45 (5x5)
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