Голевой пас Евгения Дадонова помог «Монреалю» крупно обыграть «Чикаго»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Уже на 9-й минуте Джастин Бэррон открыл счёт. Джонатан Друен и российский нападающий Евгений Дадонов отдали по одной голевой передаче. Во второй двадцатиминутке голов не было.
На 46-й минуте Йоэль Армиа удвоил преимущество хозяев. Друен и Кристиан Дворак ассистировали ему. На 51-й минуте ещё один гол для хозяев забил Дэвид Савар. Теперь голевые пасы отдали Алекс Бельзиль и Джордан Харрис. На 52-й минуте Дворак забил и сам. Армиа и Друен записали в свой актив ещё по одной голевой передаче.
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