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«Оттава» переиграла «Айлендерс», у Ильи Сорокина 32 сейва

«Оттава» переиграла «Айлендерс», у Ильи Сорокина 32 сейва
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

В первом периоде голов забито не было. Но на 26-й минуте матча Райан Пулок открыл счёт. Мэтт Мартин и Себастьян Ахо записали в свой актив по одному голевому пасу. На 38-й минуте голом ответил Тим Штюцле. Брэди Ткачук и Трэвис Хэмоник ассистировали ему.

На 44-й минуте Ткачук забил свой гол. Штюцле и Тома Шабо отдали ему голевые. Брок Нельсон забил на 48-й минуте и перевёл игру в овертайм. Ноа Добсон и Мэтью Барзал оформили ассисты.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 32 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пулок (Мартин, Ахо) – 25:41 (5x5)   1:1 Штюцле (Ткачук, Хэмоник) – 37:32 (5x5)   1:2 Ткачук (Штюцле, Шабо) – 43:41 (5x4)   2:2 Нельсон (Добсон, Барзал) – 47:13 (5x4)   2:3 Штюцле – 65:00
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