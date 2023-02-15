«Оттава» переиграла «Айлендерс», у Ильи Сорокина 32 сейва

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
В первом периоде голов забито не было. Но на 26-й минуте матча Райан Пулок открыл счёт. Мэтт Мартин и Себастьян Ахо записали в свой актив по одному голевому пасу. На 38-й минуте голом ответил Тим Штюцле. Брэди Ткачук и Трэвис Хэмоник ассистировали ему.
На 44-й минуте Ткачук забил свой гол. Штюцле и Тома Шабо отдали ему голевые. Брок Нельсон забил на 48-й минуте и перевёл игру в овертайм. Ноа Добсон и Мэтью Барзал оформили ассисты.
В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 32 сейва.
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