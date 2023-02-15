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Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Колорадо»

Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

На первой минуте игры Артурри Лехконен открыл счёт голам. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал голевой пас. На 27-й минуте Натан Маккиннон удвоил преимущество. На 34-й минуте российский нападающий Никита Кучеров отыграл один гол.

На 41-й минуте Энтони Чирелли сравнял счёт. Спустя две минуты за хозяев забил Денис Мальгин. На 45-й минуте российский нападающий Владислав Наместников перевёл игру в овертайм.

В серии послематчевых буллитов гости были сильнее.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 43 сейва. Россиянин Александр Георгиев отразил 32 броска

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин) – 00:50 (5x5)   2:0 Маккиннон (Байрэм) – 26:21 (5x5)   2:1 Кучеров (Пойнт) – 33:09 (5x5)   2:2 Чирелли (Стэмкос, Хедман) – 40:26 (5x5)   3:2 Мальгин – 42:03 (5x5)   3:3 Наместников (Перри) – 44:10 (5x5)   3:4 Стэмкос – 65:00
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