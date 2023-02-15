Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.



На первой минуте игры Артурри Лехконен открыл счёт голам. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал голевой пас. На 27-й минуте Натан Маккиннон удвоил преимущество. На 34-й минуте российский нападающий Никита Кучеров отыграл один гол.



На 41-й минуте Энтони Чирелли сравнял счёт. Спустя две минуты за хозяев забил Денис Мальгин. На 45-й минуте российский нападающий Владислав Наместников перевёл игру в овертайм.



В серии послематчевых буллитов гости были сильнее.



Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 43 сейва. Россиянин Александр Георгиев отразил 32 броска