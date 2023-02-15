«Немного не повезло». Оши прокомментировал незасчитанный гол в матче с «Каролиной»

Нападающий «Ваишнгтона» Ти Джей Оши прокомментировал отмененную шайбу «Кэпиталз» в середине третьего периода матча с «Каролиной» (2:3). Арбитры после видеопросмотра отменили взятие ворот из-за помехи вратарю в исполнении Оши.

«Жаль, что я немного помешал вратарю. Я чувствовал, что мне некуда деваться и навалился на вратаря. В этом моменте немного не повезло, но я думаю, что сегодня ребята играли усердно, и знаете, у нас были другие отличные шансы забить гол и сравнять счёт», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «столичные» провели матч без своего капитана Александра Овечкина, который срочно улетел в Москву из-за болезни своего отца. В текущем сезоне на счету Оши 18 (11+7) очков в 38 матчах.