Защитник «Коламбуса» Гавриков прокомментировал информацию о его возможном обмене

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал информацию о его возможном обмене.

«Трудно проснуться и пытаться разобраться в этом. Я стараюсь не думать о данной ситуации. Стараюсь занять себя чем-нибудь, потому что это «сидит» у тебя в голове. Прямо сейчас я мало что могу сказать, потому что ничего не знаю, но посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ребята смогут добыть для нас два очка в следующем матче», — приводит слова Гаврикова журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».

Напомним, сегодня стало известно, что Гавриков пропустит ближайший матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (в ночь на 15 февраля в 3:30 мск) по «причинам, связанным с обменом».



Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.