Защитник «Коламбуса» Гавриков прокомментировал информацию о его возможном обмене

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал информацию о его возможном обмене.
«Трудно проснуться и пытаться разобраться в этом. Я стараюсь не думать о данной ситуации. Стараюсь занять себя чем-нибудь, потому что это «сидит» у тебя в голове. Прямо сейчас я мало что могу сказать, потому что ничего не знаю, но посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ребята смогут добыть для нас два очка в следующем матче», — приводит слова Гаврикова журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».
Напомним, сегодня стало известно, что Гавриков пропустит ближайший матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (в ночь на 15 февраля в 3:30 мск) по «причинам, связанным с обменом».
Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
- 14 февраля 2023
-
20:23
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:56
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:33