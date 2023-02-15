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Хохлов стал первым защитником в истории лиги, кто забивал «Металлургу» трижды в матче

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В матче защитник нижнекамцев Илья Хохлов впервые в карьере оформил хет-трик. Также он стал первым защитником в истории лиги, кто забивал «Металлургу» трижды в матче. Илья стал третьим защитником в сезоне с тремя и более голами в отдельной игре после Глеба Корягина (хет-трик «Адмиралу») и Алекса Гранта (покер «Адмиралу), сообщает пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».