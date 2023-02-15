Защитник «Нефтехимика» Хохлов: сын очень переживал — когда же у папы хет-трик будет?

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) и рассказал о своём хет-трике в матче.

«Здорово, что сегодня победили. Считаю, что много удалялись, правда, сегодня. Но вратарь подтащил, очень хорошо сыграл. «Магнитка» свои хорошие моменты не использовала, а мы, в свою очередь, на контратаках смогли забить свои голы и победить.

Первый хет-трик в карьере? Да, так и есть. Очень приятно. Сын Тимофей всё очень переживал: когда же у папы хет-трик будет? Мы с Колей Голдобиным хорошо общаемся. И вот мне сын говорит: ну уже Коля столько хет-триков сделал, а ты когда? Вот хорошо, что сегодня сложилось. И команда в первую очередь победила. Я считаю, это очень важная победа – мы остаёмся в игре и битве за восьмёрку! А хет-трик, конечно, посвящаю своей семье!» — цитирует Хохлова сайт КХЛ.

Хохлов в текущем сезоне КХЛ провёл 44 матча, в которых набрал 17 (6+11) очков.