Защитник «Нефтехимика» Хохлов: сын очень переживал — когда же у папы хет-трик будет?

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) и рассказал о своём хет-трике в матче.
«Здорово, что сегодня победили. Считаю, что много удалялись, правда, сегодня. Но вратарь подтащил, очень хорошо сыграл. «Магнитка» свои хорошие моменты не использовала, а мы, в свою очередь, на контратаках смогли забить свои голы и победить.
Первый хет-трик в карьере? Да, так и есть. Очень приятно. Сын Тимофей всё очень переживал: когда же у папы хет-трик будет? Мы с Колей Голдобиным хорошо общаемся. И вот мне сын говорит: ну уже Коля столько хет-триков сделал, а ты когда? Вот хорошо, что сегодня сложилось. И команда в первую очередь победила. Я считаю, это очень важная победа – мы остаёмся в игре и битве за восьмёрку! А хет-трик, конечно, посвящаю своей семье!» — цитирует Хохлова сайт КХЛ.
Хохлов в текущем сезоне КХЛ провёл 44 матча, в которых набрал 17 (6+11) очков.
- 15 февраля 2023
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