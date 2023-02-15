Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина — Михаила.
«Я Саше (Овечкину) написал. Сложная ситуация, когда уходит такой родной человек. Я принёс ему глубочайшие соболезнования. Я дядю Мишу очень хорошо знал. В данный момент все мои мысли, помыслы и соболезнования с Сашей. Это сложная ситуация в жизни. Дядя Миша останется в наших сердцах и нашей памяти», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».
Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила, а сегодня стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Овечкин не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.
- 15 февраля 2023
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