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Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью отца Александра Овечкина — Михаила.

«Я Саше (Овечкину) написал. Сложная ситуация, когда уходит такой родной человек. Я принёс ему глубочайшие соболезнования. Я дядю Мишу очень хорошо знал. В данный момент все мои мысли, помыслы и соболезнования с Сашей. Это сложная ситуация в жизни. Дядя Миша останется в наших сердцах и нашей памяти», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» в связи с тяжёлым состоянием его отца — Михаила, а сегодня стало известно, что папа Овечкина умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Овечкин не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

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