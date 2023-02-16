Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 60 очков в этом сезоне НХЛ

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершён первый период. Счёт в матче в пользу гостей — 3:2. В составе гостей отличился в том числе российский нападающий Артемий Панарин.

31-летний форвард забросил 17-ю шайбу в нынешнем сезоне, сумев заодно добраться до отметки в 60 очков в текущей регулярке. На счету Артемия стало 60 (17+43) очков в 54 матчах. Таким образом Панарин стал третьим российским игроком, выбившим 60+ очков в сезоне НХЛ-2022/2023. Ранее отметку в 60 очков уже преодолели нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (78) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (63).