Дубль Панарина и пас Тарасенко принесли победу «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.

Дублем и результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Ещё один россиянин в составе «синерубашечников» Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу. Дублем отметился шведский форвард гостей Мика Зибанеджад. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл весь матч и отразил 25 из 29 бросков по воротам.

«Рейнджерс» одержали шестую победу подряд. «Ванкувер» уступил в третьем матче кряду.