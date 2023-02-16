Дубль Панарина и пас Тарасенко принесли победу «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.
Дублем и результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Ещё один россиянин в составе «синерубашечников» Владимир Тарасенко записал на свой счёт результативную передачу. Дублем отметился шведский форвард гостей Мика Зибанеджад. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл весь матч и отразил 25 из 29 бросков по воротам.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Лазар (Джошуа, Оман) – 04:52 (5x5) 1:1 Зибанеджад (Фокс) – 05:51 (5x5) 1:2 Панарин (Веси) – 07:03 (5x5) 2:2 Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 12:45 (5x4) 2:3 Панарин (Шнайдер, Миккола) – 15:36 (5x5) 2:4 Крайдер (Зибанеджад, Тарасенко) – 20:50 (5x5) 3:4 Гарланд (Кузьменко, Дрис) – 29:26 (5x5) 3:5 Миллер – 33:28 (5x5) 4:5 Кузьменко (Петтерссон, Бовиллье) – 48:51 (5x5) 4:6 Зибанеджад (Панарин) – 58:26 (en)
«Рейнджерс» одержали шестую победу подряд. «Ванкувер» уступил в третьем матче кряду.
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