Форвард «Рейнджерс»: у Панарина сумасшедшая способность отдавать пасы с неудобной руки

Нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси восхитился ассистентскими способностями российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина. Хоккеисты играют вместе во втором звене и организовали шайбу в матче с «Ванкувером» (6:4). Россиянин и Мика Зибанеджад отметились дублями в прошедшей игре.

«Я знаю, что у него сейчас хорошая голевая серия, но я никогда не видел, чтобы кто-то так же, как он, находил партнёров передачами, особенно с бэкхенда. Кажется, у него сумасшедшая способность отдавать передачи с неудобной стороны крюка клюшки. Он может быть таким же смертоносным, как и любой другой звёздный игрок лиги. Прямо сейчас он горяч, и я думаю, что это большая проблема для наших соперников.

Они с Зибанеджадом игроки мирового класса и могут забивать решающие голы каждую игру. Если у одного игра не пойдёт, то другой обязательно себя проявит. Но сегодня они оба забили по два гола, и если такое случается, то нас трудно победить», — цитирует нападающего Lohud.

В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 62 (18+44) очка в 54 матчах. Панарин забросил шесть шайб и набрал восемь очков в двух последних матчах «Рейнджерс».