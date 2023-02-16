Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» по количеству голов в двухматчевом отрезке
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В прошлом матче с «Каролиной» россиянин стал автором первого покера в своей карьере. Таким образом, Панарин за два матча забил шесть голов.
Россиянин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» по количеству голов в двух отдельно взятых матчах. Панарин повторил достижения Мики Зибанеджада (2020 год), Марка Павелича (1983 год), Стива Викерса (1972 год) и Франка Буше (1928 год).
В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 62 (18+44) очка в 54 матчах.
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