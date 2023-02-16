Журналист НХЛ: Капризов забивает в каждой второй игре, но «Миннесоте» этого не хватает

Журналист НХЛ Дэн Розен отметил, что «Миннесота Уайлд» забивает слишком мало голов и нуждается в усилении в дедлайн.

«Кирилл Капризов забивает как минимум каждую вторую игру, если не чаще. Это хорошая новость для «Миннесоты». Но когда Капризов не забивает, «Уайлд» начинают опускать руки и растерянно оглядываться вокруг. Они имеют лишь три победы в последних 11 матчах и в среднем в этих матчах забили менее двух голов за игру. Как и «Пингвинз», «Уайлд» борются за плей-офф, но не продержатся слишком долго в этой гонке, если им будет не хватать голов. Они должны подписать в дедлайн хорошего центрального нападающего. Тэйвз и О'Райлли подошли бы по всем параметрам, но они интересны многим другим командам», — цитирует журналиста официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» потерпела второе поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Клуб балансирует на границе уайлд-кард после 55 проведённых матчей в текущем чемпионате НХЛ.