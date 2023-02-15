Команда Капризова разучилась забивать. Как «Миннесота» очутилась в кризисе?

Худшая команда НХЛ последних десяти матчей — не «Чикаго», который готовится к распродаже, не несчастный «Коламбус», даже не пропускающий тоннами и после отставки тренера «Ванкувер». «Миннесота» за десять матчей набрала только семь очков и забросила лишь 21 шайбу, и меньше «дикарей» в НХЛ не забивал никто.

Конечно, спады случаются у любой команды, а на дистанции 82-матчевой регулярки они вообще неизбежны. Тем не менее кризис «Миннесоты» сопровождается загадочными собраниями в раздевалке и слухами об обмене нескольких важных игроков. Доковыляет ли команда Капризова до плей-офф с этими проблемами?

97-й номер со своим удивительным миксом таланта и рабоче-крестьянской пахоты вполне отвечал той философии, которую воплощали в жизнь руководители «Миннесоты»: создать команду, против которой было бы трудно играть всем. В прошлом сезоне это ярко воплощала тройка Джордана Гринвея, Йоэля Эрикссона Эка и Маркуса Фолиньо, где двух силовых вингеров центрил швед с оборонительным уклоном.



Чуть ли не главным разочарованием сезона для «Уайлд» стал как раз Гринвей. Почти двухметровый американец не отметился бомбардирскими рекордами в прошлом сезоне (27 очков в 62 играх), но давал энергетику и жёсткость. В этом году у Джордана появились очевидные проблемы вне льда: он попал в запас из-за того, что проспал командное собрание, но, судя по всему, это далеко не единственная причина регрессии форварда, у которого в этом году лишь шесть очков в 36 матчах. Менеджмент клуба уже сделал игрока доступным для обмена.

Джордан Гринвей Фото: AP Photo/ТАСС

Однако это далеко не единственный игрок, который переживает значительный спад. В прошлом году многие хоккеисты «Миннесоты» выдавали лучшие сезоны в карьере, показывая процент реализации бросков, значительно превосходящий их показатели за предыдущие годы. Странно было бы рассчитывать на сохранение аномальных темпов два года подряд — произошла ожидаемая регрессия к среднему. Поражавшие всех игроки типа Фредерика Годро и Райана Хартмана вернулись к обычным непримечательным цифрам.

«Миннесота» при этом была и остаётся одной из лучших оборонительных команд в НХЛ: «дикари» на третьем месте в лиге по допущенным ожидаемым голам во многом благодаря хорошему набору защитников-домоседов. Зато в атаке и по сезону всё очень плохо: 28-е место в лиге по голам в равных составах, 25-е — по ожидаемым голам. Если в НХЛ десятилетней давности с такими показателями всё равно можно было быть топовой командой, то сейчас акцент в лиге куда сильнее смещается в сторону атаки.



Атаке банально не хватает таланта — это можно увидеть и по объёму платёжки «Миннесоты». Форварды клуба суммарно зарабатывают $ 35 млн — третий с конца показатель в лиге, при этом почти четверть этой суммы занимает один Капризов. Понятно, что «мёртвые» суммы выкупленных контрактов будут ещё три года убивать платёжку «дикарей», но оправдываться этим менеджмент не будет.



Главный тренер клуба Дин Эвасон недавно сказал журналистам, что больше не хочет говорить про проблемы в атаке. «Мы уже говорили об этом коллективу. Если мы будем говорить каждый день «мы не забиваем, мы не забиваем, мы не забиваем», то тогда игрок будет думать, что он не сможет забить. Мы будем играть так, как играли, будем пробиваться к воротам, выгрызать голы». Интересно, что даже в такой ситуации Эвасон подчеркнул, что в первую очередь хочет, чтобы игроки забивали голы в командном стиле, хотя пока получаются вообще мало какие.

Но при этом, как ни странно, при положении «Миннесоты» у неё есть огромный резерв на концовку сезона — немножко места под потолком в начале сезона генменеджер Билл Герин оставил. Так как потолок в НХЛ накопительный и считается по каждому конкретному игровому дню, эта экономия на дедлайне позволит «дикарям» добавить в платёжку контрактов на $ 16 млн.



Активов при этом у «Миннесоты» предостаточно. Есть возможность обмена уже упомянутого Гринвея, вполне возможно, покинет клуб Мэтт Дамба. Помогавший Капризову адаптироваться на новом месте защитник в последний сезон тоже сильно сбавил и стал оставаться в запасе. Вряд ли контракт, который истекает в этом сезоне, будет продлён, но прямо сейчас есть мало команд, которые интересуются получающим $ 6 млн защитником.

«Миннесота» в атаке Фото: Mary Altaffer/AP Photo/ТАСС

Кроме того, The Athletic недавно поставил пул проспектов «Миннесоты» на первое место в лиге. Вряд ли команда будет отдавать на дедлайне топовых юниоров типа Йеспера Валльстедта или Данилы Юрова, но у неё было достаточно задрафтованных талантов, чтобы добавить на дедлайне опытных игроков. Основная позиция для усиления очевидна — центральная ось, где команде не хватало звёзд чуть ли не всю её историю, за исключением трёх сезонов Эрика Стаала.



Шансы команды на попадание в плей-офф модель сайта MoneyPuck оценивает в 66,8%: из 16 команд Запада шесть уже фактически выпали из борьбы, и «дикарям» выпасть из гонки будет сложно. Однако текущее состояние «Миннесоты» напоминает, что «Уайлд» — чуть ли не самая средняя команда лиги, которая не выходила в финал конференции 20 лет и с 2015-го не побеждала в серии плей-офф. И если руководство клуба хочет сохранить Капризова и после окончания контракта, то уже сейчас должно привлекать в клуб хороших игроков — хотя бы и только под Кубок Стэнли.