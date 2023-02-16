Шестёркин подарил клюшку изумлённому болельщику «Рейнджерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победного матча с «Ванкувером», уходя в раздевалку, подарил свою клюшку болельщику.
Мальчик в джерси Шестёркина получил клюшку и буквально потерял дар речи. Он поднялся к своему месту на трибунах, где его ждала изумлённая мама, которая запечатлела этот памятный момент на фото. На радостях сын с матерью крепко обнялись.
Шестёркин отразил 25 из 29 бросков по воротам. В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря 24 победы в 39 матчах с процентом отражённых бросков 91,5%.
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.
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