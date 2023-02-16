Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин снова попытался забить гол в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в концовке матча с «Ванкувером» попытался забросить шайбу в пустые ворота.
При счёте 4:5 тренерский штаб «Ванкувера» заменил вратаря шестым полевым игроком. Шайба пришла к Шестёркину, который попытался броском через всю площадку поразить пустые ворота соперника. Однако шайба угодила в спину российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко и сильно изменила своё направление.
Напомним, недавно Шестёркин уже предпринимал попытку забить шайбу в пустые ворота в матче с «Флоридой», но шайба прошла в считаных сантиметрах от штанги.
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.
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