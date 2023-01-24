«В следующий раз мне повезёт». Шестёркин — о своей попытке забросить шайбу в пустые ворота

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свою попытку забросить шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Флоридой» (6:2). Шайба после броска россиянина прошла в считанных сантиметрах от штанги пустых ворот.

«Мы действовали грамотно. Я видел все броски соперника. Делать сейвы легко, когда видишь шайбу.

Ещё до своего броска я почувствовал, что у меня будет шанс забить гол, но Линди [защитник Райан Линдгрен] сказал мне, что я не смогу забросить шайбу раньше него (смеётся). Может быть, в следующий раз мне повезёт с отскоком», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

На счету защитника Линдгрена нет заброшенных шайб в 45 матчах текущего сезона НХЛ. Шестёркин отразил 33 из 35 бросков по воротам. В текущем сезоне на счету голкипера 21 победа в 35 матчах с 91,8% отражённых бросков.