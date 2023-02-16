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Шайба Никишина принесла победу СКА в домашнем матче с «Сибирью»

Шайба Никишина принесла победу СКА в домашнем матче с «Сибирью»
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Никишин с передач Игоря Ожиганова и Никиты Гусева.

Во второй двадцатиминутки команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Никишин (Ожиганов, Гусев) – 10:19 (5x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, накануне СКА выиграл Кубок Континента и, соответственно, до конца регулярки уже не покинет первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче армейцы сыграют дома с «Трактором» 19 февраля в 17:00 мск. «Сибирь» отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 18 февраля.

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