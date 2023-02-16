Джиошвили – о поражении в дерби: «Спартак» бился в кровь, «Динамо» будет делать выводы

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвёл итог матча со «Спартаком» (1:2) и рассказал о низкой реализации моментов.
«Неприятное поражение. Хорошо, что забили, но плохо, что после этого сразу пропустили снова. Будем делать выводы, идти дальше и готовиться к плей-офф.
38 бросков на 1 гол? Вратарь соперника сыграл хорошо, он не давал отскоков от себя или давал их туда, где не было наших пацанов. Так получилось, что приходилось просто бросать. Плюс к этому они бились в кровь, это был их последний шанс, поэтому они молодцы, а у нас с ними есть ещё одна игра, чтобы отквитаться.
«Спартак» бился в кровь, а у нас не было должной мотивации и концентрации? Да нет – мотивировать себя не тяжело. Да, в первом периоде не реализовали три большинства, но с другой стороны – их же ещё надо было заработать.
Перед плей-офф нам нужно играть ещё строже, ещё увереннее с шайбой и стараться забить больше голов, чем соперник. Забьём одну – надо отстоять на ноль, если забьём две, то всё равно надо стараться отыграть на ноль, но в этом случае одна пропущенная будет не страшна. Будем стараться пропустить на одну меньше, а там посмотрим», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 16 февраля 2023
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