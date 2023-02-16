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Алексей Кудашов объяснил смысл последних матчей регулярки для московского «Динамо»

Алексей Кудашов объяснил смысл последних матчей регулярки для московского «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) и рассказал про смысл последних матчей регулярки для бело-голубых.

«Эмоции неважные, впечатления такие же. На самом деле, как и в каждой игре, есть хорошее, есть плохое. Разберём и будем готовиться дальше. Четыре игры у нас идут через день, послезавтра следующая игра. Что сегодня было хорошим, а что плохим… Наверное, вам это и не интересно.

Большинство? Не то что сегодня моменты не создали, но ещё и важный гол пропустили. Вопрос созидания меня волнует, но вы знаете, если мы говорим уже применительно к плей-офф, когда две игры проводятся одинаковые – то в прошлом матче мы забили два гола. Сейчас соперник естественно сделал выводы, понял, откуда идёт угроза, а мы сыграли плохо и не перестроились.

Будут ли у меня претензии к игрокам за гол Талалуева или это несчастный случай? У меня будут претензии к другим игрокам. Вы смотрите на конечную стадию, а я немного на другое. В этой смене неправильно сыграли другие хоккеисты. Почему шайба появилась в этом месте? Всегда есть следствие чего-то.

Подготовка команды к оставшимся матчам регулярки, учитывая, что выше уже не подняться, а ниже не упасть? Понимаете, хоккей – это такая штука, что если где-то упустишь – сыграешь не в полную, поставишь не тот состав, то потом ты уже не наверстаешь. Мы ни в коем случае не будем отходить от своей игры, от подготовки и от серьёзности в первую очередь. А уж какой состав будет выходить, какие будут сочетания – это уже другой вопрос. Однозначно сейчас будут выходить травмированные игроки. Когда именно – посмотрим. У нас, по-моему, их четыре человека сейчас. Может быть, в следующей игре или уже после маленького перерыва. Но точно не будет того, что мы будем играть эти игры молодёжкой. У Миронова ничего серьёзного нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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