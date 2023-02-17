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Андрей Свечников травмировал молодого защитника «Монреаля», толкнув того на борт. Видео

Андрей Свечников травмировал молодого защитника «Монреаля», толкнув того на борт. Видео
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников травмировал молодого защитника «Монреаля» Джастина Бэррона в этой игре.

ВИДЕО

На четвёртой минуте матча Майкл Пеуцетта открыл счёт. На 13-й минуте Еспери Котканиеми сравнял счёт. На 15-й минуте Сет Джарвис с паса российского нападающего Андрея Свченикова вывел хозяев вперёд.

На 36-й минуте Рафаэль Арве-Пинар сравнял счёт. На 43-й минуте Себастьян Ахо с передачи Свечникова забил за хозяев. На 44-й минуте Джарвис оформил дубль с передачи всё того же Свечникова. На 46-й минуте Джордан Стаал увеличил преимущество хозяев. На последней минуте игры Джарвис оформил хет-трик.

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