Болельщик выбросил на лёд сома во время матча «Нэшвилл» — «Бостон»
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз» болельщик выбросил на лёд сома.
На исходе второго периода «хищники» проводили атаку. К этому моменту «Бостон» уже выигрывал со счётом 4:0. Один из болельщиков в жёлтой футболке — вероятно, это был фанат «Нэшвилла» — выбросил на лёд сома. Хоккеисты не обратили внимания на рыбу и продолжили игру.
Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
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