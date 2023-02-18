Фокс: Шестёркин сделал несколько важнейших сейвов в ключевые моменты игры с «Эдмонтоном»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс отметил вклад российского голкипера Игоря Шестёркина в волевую победу в матче с «Эдмонтоном» (5:4 Б). Гости уступали после первого периода с разницей в три шайбы, но смогли переломить ход встречи и победить по буллитам.
«Мы забили несколько своевременных голов, и наши спецбригады сыграли отлично, благодаря этому мы смогли вернуться в игру. Шестёркин сделал несколько важнейших сейвов тогда, когда нам это было больше всего необходимо. Он сделал большой сейв, когда счёт был 4:1, и, очевидно, если бы они сделали счёт 5:1, это была бы совсем другая игра. Наш следующий гол в меньшинстве встрепенул команду», — цитирует Фокса официальный сайт НХЛ.
Шестёркин провёл весь матч и отразил 25 из 29 бросков соперника.
- 18 февраля 2023
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:23
-
08:21
-
08:08
-
07:38
-
07:14
-
07:04
-
06:09
-
05:44
-
05:40
-
03:54
-
03:32
- 17 февраля 2023
-
23:52
-
23:24
-
22:56
-
22:38
-
22:16
-
21:57
-
21:37
-
21:19
-
20:56
-
20:32
-
20:20
-
20:13
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:22