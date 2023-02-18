Фокс: Шестёркин сделал несколько важнейших сейвов в ключевые моменты игры с «Эдмонтоном»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс отметил вклад российского голкипера Игоря Шестёркина в волевую победу в матче с «Эдмонтоном» (5:4 Б). Гости уступали после первого периода с разницей в три шайбы, но смогли переломить ход встречи и победить по буллитам.

«Мы забили несколько своевременных голов, и наши спецбригады сыграли отлично, благодаря этому мы смогли вернуться в игру. Шестёркин сделал несколько важнейших сейвов тогда, когда нам это было больше всего необходимо. Он сделал большой сейв, когда счёт был 4:1, и, очевидно, если бы они сделали счёт 5:1, это была бы совсем другая игра. Наш следующий гол в меньшинстве встрепенул команду», — цитирует Фокса официальный сайт НХЛ.

Шестёркин провёл весь матч и отразил 25 из 29 бросков соперника.