Макдэвид не смог переиграть Шестёркина в серии буллитов. Видео

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В серии послематчевых буллитов свой бросок не смог реализовать капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец серией финтов уложил на лёд российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, однако не смог бросить шайбу мимо голкипера. Россиянин, сидя на льду, не дал себя переиграть суперзвезде лиги.

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В прошедшем матче Макдэвид отметился двумя результативными передачами и набрал своё 101-е (42+59) очко в 56-м матче текущего сезона НХЛ.