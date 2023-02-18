Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид не смог переиграть Шестёркина в серии буллитов. Видео

Макдэвид не смог переиграть Шестёркина в серии буллитов. Видео
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.

В серии послематчевых буллитов свой бросок не смог реализовать капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец серией финтов уложил на лёд российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, однако не смог бросить шайбу мимо голкипера. Россиянин, сидя на льду, не дал себя переиграть суперзвезде лиги.

ВИДЕО

В прошедшем матче Макдэвид отметился двумя результативными передачами и набрал своё 101-е (42+59) очко в 56-м матче текущего сезона НХЛ.

Новость по теме
Макдэвид стал первым игроком, набравшим 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Русский вратарь пережил кошмар Макдэвида! Шестёркин выстоял после провала и стал героем Русский вратарь пережил кошмар Макдэвида! Шестёркин выстоял после провала и стал героем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023