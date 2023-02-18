Макдэвид стал первым игроком, набравшим 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в игре первый период, хозяева ведут со счётом 3:0.
Автором первой шайбы стал Райан Ньюджент-Хопкинс, которому в моменте с голом ассистировали Зак Хайман и
Коннор Макдэвид. Для Макдэвида это очко стало 100-м в нынешнем сезоне НХЛ, таким образом он стал первым игроком лиги, набравшим 100 очков в текущем сезоне.
В общей сложности на счету канадского нападающего 42 заброшенные шайбы и 58 результативных передач в 56 матчах лиги.
Две другие шайбы по ходу сегодняшнего матча в составе хозяев в свой актив записали Тайсон Бэрри и Дерек Райан.
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