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«О, к чёрту это дело». Финский тренер рассказал о бизнесах с продажей икры у клубов КХЛ

«О, к чёрту это дело». Финский тренер рассказал о бизнесах с продажей икры у клубов КХЛ
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Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка, тренировавший дальневосточные команды с 2011 по 2013 год, вспомнил своё время в России. Финн рассказал о дополнительных бизнесах клубов.

«Когда мы ездили в Москву, у „опекунов“ могло быть с собой сто килограммов икры, которую они потом продавали. У них был небольшой побочный бизнес.

Я долгое время этого не осознавал. Как только я услышал об этом, я спросил переводчика, который, конечно, знал всю картину. Я сказал ему: „Теперь, чёрт подери, расскажи мне, что это такое“. Я не могу быть здесь, не зная ничего, как в полной темноте. Затем он рассказал мне, а я начал смеяться: „О, к чёрту это дерьмо“.

Но это Россия. В продаже есть всё», — приводит слова Йортикки Ilta-Sanomat.

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