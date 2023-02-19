Йортикка: главным в «Амуре» был генерал. Пару раз я думал: чёрт возьми, это всё шутка

Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка вспомнил своё время в России. Финн тренировал дальневосточные команды с 2011 по 2013 год.

«Ничего не было прозрачным. Всё было тайно. Это стало более чем ясно ещё во время хоккея. Но даже для тренера там чистая зарплата была в четыре-пять раз больше, чем в Финляндии, хоть я и был только в небольших клубах. Наши чистые зарплаты легионерам тоже перевалили за полмиллиона.



Публичным голосованием я был избран человеком года в Хабаровске? Я действительно был любимцем публики, прессы и телевидения. В том голосовании я получил совершенно непонятную лавину голосов. Это коснулось и генменеджера. Он никогда не тявкал на меня.



Главным в клубе был генерал, военачальник. Мне приходилось навещать его раз в месяц. Тебе всегда приходилось носить свой пиджак. Несколько раз я думал: чёрт возьми, это всё шутка. Иногда этот генерал даже выгонял генерального менеджера из комнаты. Конечно, он показал небольшую силу и в этом случае, ведь генменеджер тоже был каким-то бывшим армейским парнем», — приводит слова Йортикки Ilta-Sanomat.