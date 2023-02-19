Бывший финский форвард «Магнитки»: тренировки были временами совершенно безумными

Бывший финский нападающий магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» Оскар Осала вспомнил времена в КХЛ. Он провёл в России семь лет — с 2011 по 2018-й.
«Было вполне приемлемо приехать на сборы на 15 кг тяжелее, чем в прошлом сезоне. Никто не смотрел на меня недобрым взглядом и не удивлялся. Тренировки были временами совершенно безумными. Если вы сразу же поставите парня, который был в отпуске два месяца, в такое положение, конечно, будут травмы и перенапряжение. Напряжение всегда было мгновенно от нуля до тысячи процентов.
Время на базах? Я не понимаю такого образа мыслей, что семьи воспринимались как отвлекающий фактор. Я думаю, это больше связано с тем фактом, что русский мужчина так легко поддаётся пьянству дома», — приводит слова Осалы Ilta-Sanomat.
- 19 февраля 2023
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:55
-
23:33
-
23:10
-
22:47
-
22:30
-
22:21
-
22:06
-
21:45
-
21:19
-
21:00
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:30
-
19:26
-
19:22
-
18:56
-
18:28
-
18:00
-
17:44