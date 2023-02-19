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Бывший финский форвард «Магнитки»: тренировки были временами совершенно безумными

Бывший финский форвард «Магнитки»: тренировки были временами совершенно безумными
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Бывший финский нападающий магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» Оскар Осала вспомнил времена в КХЛ. Он провёл в России семь лет — с 2011 по 2018-й.

«Было вполне приемлемо приехать на сборы на 15 кг тяжелее, чем в прошлом сезоне. Никто не смотрел на меня недобрым взглядом и не удивлялся. Тренировки были временами совершенно безумными. Если вы сразу же поставите парня, который был в отпуске два месяца, в такое положение, конечно, будут травмы и перенапряжение. Напряжение всегда было мгновенно от нуля до тысячи процентов.

Время на базах? Я не понимаю такого образа мыслей, что семьи воспринимались как отвлекающий фактор. Я думаю, это больше связано с тем фактом, что русский мужчина так легко поддаётся пьянству дома», — приводит слова Осалы Ilta-Sanomat.

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