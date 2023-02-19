Финский экс-игрок «Лады»: однажды показал, что сломал палец. Врач дал градусник и аспирин

Бывший финский защитник «Лады» Антти-Юсси Ниеми, игравший за тольяттинский клуб в 2008 году, вспомнил выступления в России.

«На самую первую тренировочную встречу мы вылетели из аэропорта Самары. В дальнем углу стоял старый грузовой самолёт с открытой задней дверью. Мы с канадцем пошутили, что, если нам придётся полететь на нём, всё очень плохо. Ну, автобус остановился рядом, и мы вошли через грузовой люк.



Однажды в Сибири был жуткий холод, когда я выглянул в окно, два парня чистили крыло щёткой для льда.



Единственный сезон в КХЛ закончился досрочно из-за задержки зарплаты. На последних этапах я был единственным человеком в клубе, говорящим по-английски.

Это тоже было непростое уравнение, когда врач команды не говорит по-английски. Однажды я поднял большой палец вверх, чтобы сказать, что он, должно быть, сломан. Врач дал градусник и аспирин.



Но из-за таких вещей это был весёлый год. Наконец-то мне сделали рентген, и мой палец оказался сломанным. А гипс мне натянули от кончика пальца до плеча», — приводит слова Ниеми Ilta-Sanomat.