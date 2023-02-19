Варламов пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Бостоном»
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Забитыми голами отметились Джейк Дебраск, Ник Фолиньо и Трент Фредерик.
Отметим, ворота «Айлендерс» защищает российский голкипер Семён Варламов. В первом периоде ему удалось отразить 9 из 12 бросков.
В нынешнем сезоне НХЛ Варламов принял участие в 19 матчах, в которых пропустил 50 шайб.
На данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков. «Айлендерс», в свою очередь, занимают восьмое место, набрав 63 очка.
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