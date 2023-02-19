Евгений Малкин признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»
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Недавно завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
После окончания встречи пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан форвард победителей Нико Хишир, записавший в свой актив две заброшенные шайбы и две результативные передачи.
Второй звездой стал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого две заброшенные шайбы. Третья звезда — нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей.
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