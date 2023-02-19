Андрей Кузьменко набрал 48-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив «Филадельфии»

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». На момент написания новости в матче второй период, хозяева ведут со счётом 2:1.
Вначале второго отрезка российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Люк Шенн и Элиас Петтерссон. Для российского хоккеиста эта шайба стала 24-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На счету форварда также 24 результативные передачи в 54 играх за клуб.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, счёт во встрече открыли хозяева, в составе которых отличился Энтони Бовиллье. Спустя несколько минут гостям удалось счёт сравнять. Шайбу за «Филадельфию» забросил Джастин Браун. Затем гол Кузьменко вывел «Ванкувер» вперёд.
- 19 февраля 2023
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:55
-
23:33
-
23:10
-
22:47
-
22:30
-
22:21
-
22:06
-
21:45
-
21:19
-
21:00
-
20:40
-
20:28
-
20:25