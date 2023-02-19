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Андрей Кузьменко набрал 48-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив «Филадельфии»

Андрей Кузьменко набрал 48-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив «Филадельфии»
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В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». На момент написания новости в матче второй период, хозяева ведут со счётом 2:1.

Вначале второго отрезка российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Люк Шенн и Элиас Петтерссон. Для российского хоккеиста эта шайба стала 24-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На счету форварда также 24 результативные передачи в 54 играх за клуб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт во встрече открыли хозяева, в составе которых отличился Энтони Бовиллье. Спустя несколько минут гостям удалось счёт сравнять. Шайбу за «Филадельфию» забросил Джастин Браун. Затем гол Кузьменко вывел «Ванкувер» вперёд.

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