Андрей Кузьменко набрал 48-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив «Филадельфии»

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». На момент написания новости в матче второй период, хозяева ведут со счётом 2:1.

Вначале второго отрезка российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Люк Шенн и Элиас Петтерссон. Для российского хоккеиста эта шайба стала 24-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На счету форварда также 24 результативные передачи в 54 играх за клуб.

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Напомним, счёт во встрече открыли хозяева, в составе которых отличился Энтони Бовиллье. Спустя несколько минут гостям удалось счёт сравнять. Шайбу за «Филадельфию» забросил Джастин Браун. Затем гол Кузьменко вывел «Ванкувер» вперёд.