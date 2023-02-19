«Рейнджерс» прервали победную серию, уступив «Калгари». Тарасенко забил с паса Панарина

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Это второй гол для россиянина в составе «синерубашечников». Ему ассистировал Артемий Панарин, который набирает очки в седьмом матче подряд. Отметим, что гости пропустили две шайбы на первой минуте матча после двух бросков. Однако смогли отыграться и перевести матч в овертайм. В дополнительное время защитник «Рейнджерс» Адам Фокс получил малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой, которйы удалось реализовать Микаэлю Баклунду.

«Рейнджерс» прервали семиматчевую победную серию и 21 февраля сыграют в домашнем матче с «Виннипегом».