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«Рейнджерс» прервали победную серию, уступив «Калгари». Тарасенко забил с паса Панарина

«Рейнджерс» прервали победную серию, уступив «Калгари». Тарасенко забил с паса Панарина
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Это второй гол для россиянина в составе «синерубашечников». Ему ассистировал Артемий Панарин, который набирает очки в седьмом матче подряд. Отметим, что гости пропустили две шайбы на первой минуте матча после двух бросков. Однако смогли отыграться и перевести матч в овертайм. В дополнительное время защитник «Рейнджерс» Адам Фокс получил малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой, которйы удалось реализовать Микаэлю Баклунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Манджапане (Баклунд) – 00:38 (5x5)   2:0 Кадри (Юбердо, Пеллетье) – 00:46 (5x5)   2:1 Тарасенко (Трочек, Панарин) – 36:53 (5x5)   2:2 Лафреньер (Хитил, Миллер) – 52:47 (5x5)   3:2 Баклунд (Юбердо, Андерссон) – 61:28 (4x3)

«Рейнджерс» прервали семиматчевую победную серию и 21 февраля сыграют в домашнем матче с «Виннипегом».

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