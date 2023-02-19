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«Нам не хватает большого человека». Оши — о поражениях «Вашингтона» в отсутствии Овечкина

«Нам не хватает большого человека». Оши — о поражениях «Вашингтона» в отсутствии Овечкина
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отметил, что команде не хватает капитана Александра Овечкина и ведущего защитника Джона Карлсона. «Кэпиталз» в сегодняшнем матче на открытом воздухе уступили «Каролине» со счётом 1:4.

«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность — это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть каждый матч в стиле плей-офф. Нам не хватает большого человека [Овечкина], нам не хватает Джона Карлсона. Нам нужно играть в хоккей в стиле плей-офф с тем составом, который у нас есть, чтобы начать выигрывать матчи», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд в основное время. Овечкин находится в Москве по поводу смерти своего отца Михаила, а Карлсон травмирован с конца декабря из-за попадания шайбы в лицо.

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