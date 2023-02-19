«Нам не хватает большого человека». Оши — о поражениях «Вашингтона» в отсутствии Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отметил, что команде не хватает капитана Александра Овечкина и ведущего защитника Джона Карлсона. «Кэпиталз» в сегодняшнем матче на открытом воздухе уступили «Каролине» со счётом 1:4.
«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность — это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть каждый матч в стиле плей-офф. Нам не хватает большого человека [Овечкина], нам не хватает Джона Карлсона. Нам нужно играть в хоккей в стиле плей-офф с тем составом, который у нас есть, чтобы начать выигрывать матчи», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд в основное время. Овечкин находится в Москве по поводу смерти своего отца Михаила, а Карлсон травмирован с конца декабря из-за попадания шайбы в лицо.
- 19 февраля 2023
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24