Тарасенко — об игре за «Рейнджерс»: я узнал ребят получше и чувствую себя комфортнее

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко сообщил, что с каждым днём чувствует себя комфортнее в новом клубе. В матче с «Калгари» (2:3 ОТ) россиянин забросил свою вторую шайбу в составе «Рейнджерс».
«Это была долгая выездная серия матчей. Я узнал ребят намного лучше. Сейчас я чувствую себя более комфортно, но я не доволен результатом. Забивать хорошо, но побеждать лучше.
Я думаю, что мы должны начинать матчи лучше. Приятно одерживать волевые победы, но мы должны хорошо играть со старта матча. Все знают, что мы можем играть лучше. Я не думаю, что кто-то доволен сегодняшним результатом», — цитирует Тарасенко журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.
За пять матчей в составе «Рейнджерс» Тарасенко забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
- 19 февраля 2023
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24