Тарасенко — об игре за «Рейнджерс»: я узнал ребят получше и чувствую себя комфортнее

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко сообщил, что с каждым днём чувствует себя комфортнее в новом клубе. В матче с «Калгари» (2:3 ОТ) россиянин забросил свою вторую шайбу в составе «Рейнджерс».

«Это была долгая выездная серия матчей. Я узнал ребят намного лучше. Сейчас я чувствую себя более комфортно, но я не доволен результатом. Забивать хорошо, но побеждать лучше.

Я думаю, что мы должны начинать матчи лучше. Приятно одерживать волевые победы, но мы должны хорошо играть со старта матча. Все знают, что мы можем играть лучше. Я не думаю, что кто-то доволен сегодняшним результатом», — цитирует Тарасенко журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

За пять матчей в составе «Рейнджерс» Тарасенко забросил две шайбы и отдал результативную передачу.