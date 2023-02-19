Защитник «Ак Барса» — о разнице часовых поясов: особо не почувствовал, всё нормально

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал как относится к сложностям перелётов на Дальний Восток и о разнице в часовых поясах. Казанский клуб обыграл «Амур» (4:0) и завершил дальневосточную выездную серию с четырьмя победами в четырёх матчах.
«Хорошие игры прошли на Дальнем Востоке, но они показали, что нам есть над чем работать. Прошедшие матчи – самое то перед плей-офф.
Сложность перелётов и разница в часовых поясах? Не знаю, может, кому-то из ребят и было сложно. Лично я особой разницы не почувствовал, в это время мы тренируемся в Казани, здесь жили по московскому времени, всё нормально. За счёт чего удалось сегодня одержать «сухую» победу? Артём Лукоянов подсказал по игре в меньшинстве, настроил нашу оборону (улыбается)», — цитирует Юдина прес-служба казанского клуба.
Благодаря этой победе «Ак Барс» досрочно гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
- 19 февраля 2023
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