«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0.
Благодаря этой победе «Ак Барс» досрочно занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы выиграли конференцию в регулярном чемпионате КХЛ в шестой раз. Ранее это удавалось сделать в сезонах: 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021.
Казанский клуб одержал семь побед подряд. Всего после прихода в клуб Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барс» потерпел лишь четыре поражения в 23 матчах, лишь два из которых были в основное время. Главным бомбардиром казанского клуба является Александр Радулов, набравший 55 (24+31) очков в 60 матчах.
- 19 февраля 2023
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