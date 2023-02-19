Петтерссон — 5-й игрок «Ванкувера» по скорости достижения 70 очков в сезоне, лидер — Буре

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон забил два гола и сделал три результативные передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» и набрал 71 очко в 54 играх этого сезона.

Как сообщает «твиттер» StatCentre, в истории «Кэнакс» 70 очков набирали быстрее лишь четыре раза. Дважды это делал Павел Буре. В сезоне-1992/1993 для достижения 70 очков ему понадобилось 46 игр (первое место в истории «Кэнакс»), в сезоне-1993/1994 — 52 матча.

Лидеры «Ванкувера» по скорости достижения 70 очков:



1. Павел Буре — 46 игр (сезон-1992/1993);

2. Хенрик Седин — 49 игр (сезон-2009/2010);

3. Александр Могильный — 49 игр (сезон-1995/1996);

4. Павел Буре — 52 игры (сезон-1993/1994);

5. Элиас Петтерссон — 54 игры (сезон-2022/2023).

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.