Петтерссон — 5-й игрок «Ванкувера» по скорости достижения 70 очков в сезоне, лидер — Буре

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон забил два гола и сделал три результативные передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» и набрал 71 очко в 54 играх этого сезона.
Как сообщает «твиттер» StatCentre, в истории «Кэнакс» 70 очков набирали быстрее лишь четыре раза. Дважды это делал Павел Буре. В сезоне-1992/1993 для достижения 70 очков ему понадобилось 46 игр (первое место в истории «Кэнакс»), в сезоне-1993/1994 — 52 матча.
Лидеры «Ванкувера» по скорости достижения 70 очков:
1. Павел Буре — 46 игр (сезон-1992/1993);
2. Хенрик Седин — 49 игр (сезон-2009/2010);
3. Александр Могильный — 49 игр (сезон-1995/1996);
4. Павел Буре — 52 игры (сезон-1993/1994);
5. Элиас Петтерссон — 54 игры (сезон-2022/2023).
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.
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