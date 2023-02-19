«Вы, ребята, были идиотами». Торторелла — о журналистах «Ванкувера»
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поделился воспоминаниями о работе главным тренером «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2013/2014 и нелестно отозвался о некоторых местных журналистах.
«Мне тут очень нравилось, поддержка фанатов была фантастической. Однако вы, ребята журналисты, были идиотами, насколько я понимаю. Ванкувер — очень красивый город, стадион и его атмосфера — всё мне очень нравилось здесь. Я понимаю, это часть вашей работы… Мне и моей жене очень нравилось жить в этом городе, но некоторым людям я не нравился, и нам пришлось покинуть это место», — цитирует Тортореллу пресс-служба «Ванкувера».
По итогам сезона-2013/2014 Торторелла не смог вывести «косаток» в плей-офф и был освобождён от занимаемой должности.
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