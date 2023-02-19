Тафгай Хант: когда Назаров возглавлял «Сочи», он придавал игре команды огня и страсти

Тафгай и нападающий «Куньлуня» Гарет Хант рассказал о ХК «Сочи» во времена, когда южан тренировал Андрей Назаров.
«Не так давно в лиге была бойцовская команда в ХК «Сочи», моё мнение о ней? У них молодая и энергичная команда с кучей интересных и юных ребят. Там есть талантливые хоккеисты наподобие Матвея Мичкова, которые играют в энергичный хоккей в каждом матче. Незавидное положение в турнирной таблице не отражает уровня их игры.
Когда Андрей Назаров возглавлял команду, он придавал её игре огня и страсти. Поэтому его подопечные часто дрались. Когда мы с ними играли в начале сезона, был момент, когда кто-то из них прыгнул сзади на меня. Но я спокойно это воспринял.
Следил ли за Андреем Назаровым? Да, конечно. Я уже говорил об этом после матча с ХК «Сочи». Это был известный русский тафгай, который дрался с тем же Пробертом и прочими парнями. Назаров был сильным русским тафгаем, который сделал себе имя в НХЛ», — приводит слова Ханта AllHockey.
Хант за 40 матчей текущего сезона набрал 2 (1+1) очка с 95 минутами штрафа.
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