Владелец «Вашингтона» рассказал, почему считает отношения с Овечкиным одними из важнейших

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, какие у него взаимоотношения с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Я не хочу преувеличивать. Мы не тусим вместе и не ходим вместе обедать. Но у нас сложились уважительные отношения. Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что это, должно быть, одни из самых важных отношений. Потому что их основа — говорить, что имеешь в виду, вкладывать тот смысл, о котором говоришь, и держать своё слово.



У нас есть суперзвезда, которая проводит в клубе всю карьеру и бьёт рекорды. Не знаю, произойдёт ли такое ещё когда-нибудь и побьёт ли эти рекорды ещё кто-нибудь. Наши фанаты также вовлечены в эту историю — те, у кого есть сезонные абонементы, те, кто видел его первую встречу, и те, кто увидит матч, в котором он побьёт рекорд — если это произойдёт. Это потрясающе», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.

Напомним, Леонсис стал владельцем «Вашингтона» в 1999 году. В 2004-м «Кэпиталз» задрафтовали Александра Овечкина в первом раунде под общим первым номером. С 2005 года российский нападающий выступает за «столичных». Через три года, в 2008-м, Леонсис лично принял участие в переговорах с Овечкиным по новому контракту.