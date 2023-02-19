«Гретцки хочет, чтобы Алекс побил его рекорд». В Америке сняли ещё один фильм об Овечкине

После успешного отрезка, когда Александр Овечкин покорял рекорд за рекордом, веху за вехой, сейчас у россиянина началась чёрная полоса. Сухая серия, регулярные проблемы с составом и набором очков у «Вашингтона». И даже всё это меркнет по сравнению с главной трагедией нападающего — утратой отца.

Однако в США решили поддержать Овечкина. В его честь вышел уже второй фильм за последний месяц. Вслед за ESPN часовой спешл выпустил NBC Sports — аккурат перед стадионной серией с «Каролиной». Фильм назвали Gr8 Chase: Passing Mr. Hockey (в переводе — «Великая погоня Восьмёрки: Обходя Мистера Хоккей»). В спешл попали интервью самого Овечкина и владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса. Приводим перевод лучших моментов фильма и надеемся на скорейшее возвращение Александра — все поддерживают его и очень ждут.

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Журналист: Прежде всего я просто не могу поверить в это каждый раз, когда произношу вслух: сейчас остались только ты и Уэйн Гретцки. Первый и второй номера в списке лучших снайперов за всю историю. Что ты чувствуешь сейчас по поводу этой великой погони?

Овечкин: Мне всё ещё сложно в это поверить. С самого первого дня. Никто не думал, что кто-нибудь забьёт 800 голов. Но прямо сейчас я нахожусь в хорошей компании, здорово находиться в ней. Посмотрим, что произойдёт дальше.

— В матче с «Чикаго» (тогда Ови оформил хет-трик и забил 800-й гол в карьере. — Прим. «Чемпионата») ты забил уже на 24-й секунде. Чувствовал, что тот вечер станет для тебя особенным?

— На самом деле нет. Я всегда надеюсь, что каждый матч будет особенным. Но иногда я не использую свои шансы, иногда шайба просто не идёт в ворота. Когда ты забиваешь в гостях, особенно в тяжёлом матче, когда ты уже распечатал ворота соперника, это заряжает. Эмоциональный момент. Передачи, которые мне отдавали одноклубники, — это просто вау, очень крутые. Они думают, что я нашёл свою игру, что я должен что-то забить.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

— Затем ты забросил 799-ю и 800-ю шайбу, оформив хет-трик. Расскажи о праздновании. Одноклубники, выбежавшие на лёд, фанаты в Чикаго… И я, конечно, не могу забыть душ из пива...

— Это был особенный вечер. Я лишь третий хоккеист в истории, забивший 800 голов. Только Хоу и Гретцки делали это до меня. Это был особенный день. Вся моя семья: мама, папа, двое сыновей, брат, жена — все видели это по телевизору. После матча я весь пах пивом. Позвонил родителям, жене. Это был особенный, эмоциональный момент и для них.

— Алекс, это запах раздевалки после каждого матча (смеётся). Не переживай. Для нас было потрясающим, что Марк и Марти Хоу были в эфире вместе с нами. Что для тебя значила эта поддержка всей семьи Хоу по мере приближения к результату Горди?

— Да, я думаю, это показывает уважение семьи Хоу ко мне, к организации. Может быть, однажды кто-то приблизится к моему результату. И тогда я напишу ему: «Эй, продолжай в том же духе. Я слежу за твоими успехами, я следую за тобой». Это часть истории. К таким рекордам тяжело приблизиться, но, когда ты их бьёшь, это нечто особенное.

— Вспомни домашний матч с «Виннипегом». Тогда ты забил сначала 801-й гол, а затем 802-й — в пустые ворота. Какие были эмоции у тебя, у твоей семьи, сыновей?

— Это было великолепно. Мои сыновья, жена, родители, фанаты и вы, ребята, — вы все часть этого события. Это нечто, что я никогда не забуду. Приятно сейчас осознавать, что это всё было запечатлено — камеры и микрофон всё записывали. Это всё будет частью моего дома. Однажды, спустя несколько лет, если мне будет грустно, я смогу включить эти записи и вспомнить тот момент.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

— Ты знал, что Кузи (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») отдаст тебе передачу?

— Я не был удивлён, но думал, что, может быть, он забьёт сам. Я задолжал ему много голов в пустые ворота. Он сказал, что я ему должен хот-дог за передачу. Но я не знал, что он вернёт шайбу мне. Но это было очень мило.

— Вспомним о семье. Было интересно увидеть, как твой сын Сергей забил гол на тренировке с тобой. Это всё, очевидно, идёт из семьи… Поведай, что твои родители сказали о 802-м голе? Они были с тобой во время других рекордов. Но что они сказали о том моменте, находясь дома?

— Они были счастливы. Они дали мне всё, что могли, когда я был ребёнком, подростком и когда стал профессиональным хоккеистом, спортсменом. Поддерживали меня. Для них это стало облегчением… Даже не так. Это не было похоже на облегчение, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Это нечто другое. Чувства, эмоции… Когда ты приближаешься к рекорду и когда ты бьёшь его, это очень важно для родителей.

— Ты как вино, которое с годами становится лучше. В чём твой секрет? Какие твои мысли о том, что ты показываешь одно из лучших выступлений в 37 лет?

— Я просто получаю удовольствие от игры. Я всегда говорю, что хочу получать удовольствие от хоккея, и не собираюсь лгать самому себе, самой игре и особенно болельщикам. Если у тебя нет огонька в глазах, это плохо и для тебя, и для твоей организации, и для твоей команды. Да, я наслаждаюсь хоккеем, вижу, как одноклубники получают удовольствие от игры со мной. Это очень круто.

— Я знал, что опытный тренер «Виннипега» Рик Боунесс подговорит свою команду поздравить тебя с юбилейным голом. Что парни говорили во время рукопожатий?

— Просто поздравляли. Я уверен, что любая команда сделала бы так же, вне зависимости от результата матча. Ведь это история. Ты растёшь, зная все эти большие имена. Если твой одноклубник или соперник забьёт юбилейный гол, выбьет большое число, это нечто особенное.

— Ты продолжаешь говорить нам: «Расслабьтесь, движемся день за днём». Твоя задача как голеадора — забрасывать шайбы, и ты всегда делал это невероятно хорошо. Возможно, ты всё же думал: «Хм, может быть, я могу забить 895-й гол?»

— Движемся день за днём (смеётся). Если серьёзно, до этого ещё далеко. Когда я только забил 700 голов, уже начали говорить о 895-й шайбе. И я просто реагировал: «О боже, ребят… давайте поспокойнее». И сейчас всё так же. Осталось чуть больше 80 голов. Просто нужно сохранять терпение. И, как я обычно говорю, если это произойдёт, значит, произойдёт. Если нет, то это всё равно большое число».

— Кажется, что ты, как и вся команда, сейчас в хорошем состоянии. Чего мы можем ожидать в ближайшие три года лично от тебя и от всего клуба в целом?

— Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Это то, что я могу сказать на 100%. Но, как уже сказал, я просто наслаждаюсь своей жизнью, игрой в хоккей. Получаю удовольствие от наблюдения за фанатами, от того, что вижу, как все счастливы. Это для меня на первом месте.

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Тед Леонсис, владелец «Вашингтона»: Тот темп, в котором он сейчас забивает, потребует два — два с половиной года, чтобы догнать следующего соперника — Величайшего. На мой взгляд, если Алекс побьёт рекорд Гретцки, а мы сможем выиграть ещё один Кубок Стэнли, он должен попасть в обсуждение на лучшего игрока в истории — и точно будет в топ-5 величайших во все времена.

Люди хотят, чтобы он побил рекорд. Никто не чувствует негодования или обиды. Это касается и Гретцки. Уэйн хочет, чтобы Алекс побил его рекорд.

— Конечно, вся семья Хоу поздравила Овечкина с юбилейным голом, позволившим обойти Горди. Они рассказали мне, что для того, чтобы провести такую же карьеру, какая была у их отца, нужно иметь хорошее здоровье, хороших товарищей по команде, а также страсть и любовь к хоккею. Очевидно, что у Ови есть все эти три составляющие. Но они также упомянули хорошие отношения с владельцем. В каких отношениях вы были все эти годы?

— Я не хочу преувеличивать. Мы не тусим вместе и не ходим вместе обедать. Но у нас сложились уважительные отношения. Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что это, должно быть, одни из самых важных отношений. Потому что их основа — говорить, что имеешь в виду, вкладывать тот смысл, о котором говоришь, и держать своё слово.

У нас есть суперзвезда, которая проводит в клубе всю карьеру и бьёт рекорды. Не знаю, произойдёт ли такое ещё когда-нибудь и побьёт ли эти рекорды ещё кто-нибудь. Наши фанаты также вовлечены в эту историю — те, у кого есть сезонные абонементы, те, кто видел его первую встречу, и те, кто увидит матч, в котором он побьёт рекорд — если это произойдёт. Это потрясающе.

— Как, на ваш взгляд, будут выглядеть следующие сезоны с Алексом и волнениями вокруг него?

— Для нас важно не сосредотачиваться только на этом. Фанаты очень счастливы, что Ови обошёл Горди Хоу. Я думал, что это также недостижимый результат.

Давления ещё больше, ведь он приближается к рекорду по количеству сезонов с 50+ голами. Но я думаю, что он забросит 50 шайб в этом году. Это было бы поразительно. Он забил 50 в первом сезоне и продолжил расти. И все такие: «Кто этот парниша?» И он собирается забить 50 в этом сезоне. Постоянство — вот его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших.