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«Колорадо» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Эдмонтоном», Ничушкин забил гол

«Колорадо» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Эдмонтоном», Ничушкин забил гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (дважды), российский нападающий Валерий Ничушкин, Логан О'Коннор Арттури Лехконен и Микко Рантанен, забросивший победную шайбу в овертайме. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 35 сейвов.

В составе «Эдмонтона» забивали Уоррен Фёгеле (дважды), Леон Драйзайтль, Тайсон Бэрри и Маттиас Янмарк.

Отметим, по ходу матча «Эдмонтон» вёл со счётом 3:0, но упустил преимущество.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фёгеле (Янмарк, Маклауд) – 15:08 (5x5)   0:2 Фёгеле (Нурс, Сеси) – 21:14 (5x5)   0:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 27:37 (5x5)   1:3 Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 28:34 (5x5)   2:3 Ничушкин (Маккиннон) – 32:48 (5x5)   2:4 Бэрри (Шор, Пульюярви) – 37:42 (5x5)   3:4 Маккиннон (Мэнсон) – 40:26 (5x5)   3:5 Янмарк (Макдэвид, Сеси) – 43:58 (5x5)   4:5 О'Коннор (Байрэм, Комфер) – 49:30 (5x5)   5:5 Лехконен (Комфер, Жирар) – 55:48 (5x5)   6:5 Рантанен – 64:38 (3x3)
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