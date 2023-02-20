«Колорадо» отыгрался с 0:3 и одержал победу в матче с «Эдмонтоном», Ничушкин забил гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (дважды), российский нападающий Валерий Ничушкин, Логан О'Коннор Арттури Лехконен и Микко Рантанен, забросивший победную шайбу в овертайме. Российский голкипер Александр Георгиев сделал 35 сейвов.
В составе «Эдмонтона» забивали Уоррен Фёгеле (дважды), Леон Драйзайтль, Тайсон Бэрри и Маттиас Янмарк.
Отметим, по ходу матча «Эдмонтон» вёл со счётом 3:0, но упустил преимущество.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз».
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