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Капризов обошёл Овечкина по голам в нынешнем сезоне НХЛ

Капризов обошёл Овечкина по голам в нынешнем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Капризов отметился дублем в матче с «Нэшвилл Предаторз» и был признан первой звездой встречи. Таким образом, на счету Капризова стало 33 гола в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он обошёл Овечкина, на счету которого 32 шайбы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Капризов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив 33 гола и 33 результативные передачи.

Овечкин, в свою очередь, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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