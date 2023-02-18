Человек, от которого зависит всё. Авторитету Капризова позавидует любая суперзвезда НХЛ

Хоккей – командный вид спорта. Но те, кто регулярно его смотрит, прекрасно знают, насколько велика роль личности в этой игре. Собственно, за примерами ходить далеко не надо: без Александра Овечкина не было бы никакого успешного и популярного «Вашингтона», а Коннор Макдэвид не имеет конкурентов в современном хоккее по умениям, универсальности и, как следствие, по продуктивности.

Но вот ещё один пример из современной НХЛ, как один человек определяет буквально всё. Это Кирилл Капризов. За два сезона, один из которых был урезан почти вполовину, уроженец Кузедеево (посёлок Новокузнецкого района Кемеровской области с тремя тысячами населения) побил все возможные рекорды франшизы, существующей более 20 лет, а также ряд более локальных достижений. За эти два сезона Капризов стал главной хоккейной и медийной звездой «Уайлд», системообразующим игроком для организации, о которой наконец-то заговорили, и не только в штате Миннесота.

Нет никаких сомнений, что Капризов нужен «Уайлд» намного сильнее, чем «Уайлд» Капризову. Кирилл, наверное, уже после первого сезона сорвался бы в более перспективную во всех смыслах команду, но всё же заключил тогда новый контракт с «дикарями». Эта история широко освещалась и была похожа на сериал.



По итогам этого сериала Кирилл получил отличную зарплату, но в то же время обрёк себя на вечный театр одного актёра. Потому что партнёров хотя бы близкого к нему уровня в «Миннесоте» просто нет, как бы ни старался норвежский друг Капризова Матс Цуккарелло. За Капризовым — пропасть, и вот уже второй год подряд россиянин делает шоу в одиночку.

Кирилл Капризов и Кален Эддисон Фото: Rick Scuteri/AP Photo/ТАСС

Взять прошлый сезон. Капризов обошёл ближайшего в команде по набранным очкам на 22 балла, по голам – на 13 баллов, по передачам – на шесть баллов. А в шести матчах первого раунда Кубка Стэнли Кирилл забросил семь шайб. Остальные 19 полевых хоккеистов «Уайлд» сообразили на всех лишь девять голов.



Ну и сейчас картина повторяется. Российский форвард слегка отстаёт от своего прошлогоднего темпа, но всё равно идёт с отрывом лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты», которая испытывает в этом сезоне колоссальные проблемы с созиданием и завершением (да и со всем остальным тоже).

Но к Капризову это не относится, он буквально тащит «дикарей» по сезону, и в последних матчах команда просто села ему на плечи и ножки свесила. Просто ознакомьтесь с удивительной статистикой: в последних шести с хвостиком матчах «Миннесота» забивает исключительно в тот момент, если Кирилл на площадке. 393 минуты 20 секунд игрового времени – вот сколько «дикари» абсолютно беспомощны без российского лидера, и эта серия точно продолжится в следующих матчах. Конечно, не все голы состоялись при непосредственном участии Капризова, но его отсутствие в протоколах не означало, что ему просто повезло находиться на льду. Нет, Кирилл или разгоняет, или поддерживает, или дополняет фактически каждую атаку «Уайлд». И, конечно, не только на этом удивительном отрезке, когда остальные звенья «дикарей» просто перестали работать.

Такую зависимость от одного человека трудно увидеть даже в «Эдмонтоне». У Макдэвида всё-таки есть мощнейший помощник в лице Леона Драйзайтля, который в любой другой команде был бы первой примой. Плюс «Эдмонтон» — самый забивной клуб сезона, и в составе «нефтяников» голы исправно организовываются и в те моменты, когда Коннор отдыхает на скамейке.



Капризов же творит практически без подмоги. И на данный момент его усилий хватает, чтобы держать бедовую «Миннесоту» в зоне плей-офф на Западе. Тут, конечно, «дикарям» повезло, что в конкурентах у них такие же проблемные «Калгари» и «Нэшвилл» да окончательно ушедший в перестройку «Сент-Луис». Так что у Кирилла есть шанс всё-таки затащить свой клуб в розыгрыш Кубка Стэнли, и если это произойдёт, то у Капризова просто не должно быть никаких конкурентов за «Харт Трофи».



Ведь этот приз вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. Для сегодняшней «Миннесоты» выход в плей-офф будет успехом, ну а про вклад Капризова и так всё понятно. Это просто человек, от которого в «Уайлд» зависит всё, и даже Овечкин с Макдэвидом могут позавидовать авторитету, весу и силе влияния Кирилла в его команде.