Хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Торонто», у Самсонова – 23 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил Патрик Кейн и ещё одну шайбу забросил Коул Гутман и Макс Доми.

За «Торонто» отличились Джон Таварес, Ноэль Аччари и Митчелл Марнер. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 22 февраля.