Хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Торонто», у Самсонова – 23 сейва
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Чикаго» хет-трик оформил Патрик Кейн и ещё одну шайбу забросил Коул Гутман и Макс Доми.
За «Торонто» отличились Джон Таварес, Ноэль Аччари и Митчелл Марнер. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.
Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 22 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кейн (Доми) – 10:44 (5x5) 1:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 12:52 (5x4) 2:1 Кейн (Доми, Дикинсон) – 27:57 (5x5) 3:1 Кейн (Мёрфи, Доми) – 30:49 (5x5) 3:2 Аччари (Кемпф, Керфут) – 37:46 (5x5) 3:3 Марнер (Райлли, Холл) – 47:38 (5x5) 4:3 Гуттман – 51:42 (5x5) 5:3 Доми (Кейн) – 58:44 (en)
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