Макдэвид уступает только Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 60+ передачами до 27 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в матче с «Колорадо Эвеланш».

Этот ассист стал 60 для 26-летнего форварда в текущем сезоне. Таким образом, канадский хоккеист проводит седьмой сезон с 60+ передачами до 27 лет. Лишь у Уэйна Гретцки к этому моменту было восемь таких сезонов, сообщает «твиттер» StatsCentre.

Всего в текущем сезоне Макдэвид забросил 42 шайбы и с 60 передачами набрал в общей сложности 102 очка. Отметим, что следующий результативный балл в лиге станет для Коннора 800 в НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.