Макдэвид уступает только Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 60+ передачами до 27 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в матче с «Колорадо Эвеланш».
Этот ассист стал 60 для 26-летнего форварда в текущем сезоне. Таким образом, канадский хоккеист проводит седьмой сезон с 60+ передачами до 27 лет. Лишь у Уэйна Гретцки к этому моменту было восемь таких сезонов, сообщает «твиттер» StatsCentre.
Всего в текущем сезоне Макдэвид забросил 42 шайбы и с 60 передачами набрал в общей сложности 102 очка. Отметим, что следующий результативный балл в лиге станет для Коннора 800 в НХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
- 20 февраля 2023
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
07:15
-
04:40
-
03:22
-
02:00
-
01:17
-
00:58
- 19 февраля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:30
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:21
-
21:04
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:04
-
19:30
-
19:19
-
18:52
-
18:38