Патрик Кейн вышел на второе место среди игроков из США в истории НХЛ по играм с 3+ очками
Поделиться
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» оформил хет-трик.
Нападающий «Чикаго» набрал не менее трёх баллов за игру в 104-й раз в карьере. По этому показателю он обошёл Майка Модано и вышел на второе место среди американцев в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (116).
Всего в текущем сезоне Кейн провёл 52 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
11:37
-
11:24
-
11:06
-
11:00
-
10:31
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
07:15
-
04:40
-
03:22
-
02:00
-
01:17
-
00:58
- 19 февраля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:30
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:21
-
21:04
-
20:52
-
20:50
Партнерский контент