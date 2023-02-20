Патрик Кейн вышел на второе место среди игроков из США в истории НХЛ по играм с 3+ очками

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» оформил хет-трик.

Нападающий «Чикаго» набрал не менее трёх баллов за игру в 104-й раз в карьере. По этому показателю он обошёл Майка Модано и вышел на второе место среди американцев в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (116).

Всего в текущем сезоне Кейн провёл 52 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.