Кейн вышел на третье место по числу хет-триков в НХЛ среди американцев

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» оформил хет-трик.

Для Кейна этот хет-трик стал 11-м в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Джо Малленом и вышел на третье место по числу хет-триков в НХЛ среди американцев, сообщает «твиттер» StatsCentre. Лидером является Пэт Лафонтейн с 13 хет-триками, второе место делят Джон Леклер и Кевин Стивенс — по 12.

Всего в текущем сезоне Кейн провёл 52 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.