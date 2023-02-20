Кожевников рассказал, кто сейчас является лучшим российским игроком в НХЛ после Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что считает российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим российским игроком, выступающим сейчас в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, он ответил на вопрос, кто идёт на втором месте после капитана «столичных».

«Естественно, прямо сейчас лучший российский игрок в НХЛ — это Александр Овечкин. Но второй после него — это Панарин, он мне очень нравится. Он технически оснащённый парень, а его игра впечатляет. Панарин — главная звезда «Рейнджерс», он лидер. Без него «Рейнджерс» будет уже совсем другой командой», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Отметим, что в текущем сезоне 31-летний Панарин сыграл в 56 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий забросил 18 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав 65 очков.